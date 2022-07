ROMA (ITALPRESS) – E’ la settimana di Lorenzo Musetti. Il classe 2002 di Carrara ha conquistato ieri il suo primo titolo nel circuito maggiore battendo nella finale del “500” di Amburgo lo spagnolo Carlos Alcaraz. Uno storico trionfo che, dopo l’ultimo aggiornamento del ranking da parte dell’Atp, lo ha portato a guadagnare in un colpo solo ben 31 posizioni, andandosi a sedere per la prima volta in carriera sul 31esimo gradino della classifica maschile (best ranking). Il giovane toscano ha così scavalcato sia Fabio Fognini (numero 54) che Lorenzo Sonego (numero 58), facendo il proprio esordio sul podio del classifica a colori azzurri. E pensare che prima di oggi non si era mai spinto oltre la 51esima posizione.

L’italia del tennis maschile questo weekend non ha festeggiato solamente la vittoria di Musetti: ha anche gioito assieme a Francesco Passaro. Il 21enne perugino ha giocato sulla terra di Trieste la sua quarta finale Challenger in assoluto (dopo le tre perse a Sanremo, Forlì e Milano), mettendo in bacheca il primo titolo nel circuito della propria carriera. Come non fosse già abbastanza, Passaro ha festeggiato anche il best ranking, balzando alla posizione 144 della classifica Atp.

Chi avrebbe voluto aggiungersi alla festa azzurra nei tornei in giro per il mondo è certamente Matteo Berrettini (numero 14), anch’egli protagonista di una finale, nell’Atp 250 di Gstaad. La terra svizzera non è stata amica del 26enne romano, che ha trovato la sconfitta per mano del norvegese Casper Ruud (quest’oggi numero 6 della classifica, scavalcato da Alcaraz, ora numero 5) riuscendo comunque a risalire un gradino nel ranking mondiale, che poco più di un mese fa l’ha visto uscire dalla top-10 per la prima volta dopo quasi tre anni. Si conferma così leader del tennis maschile italiano, per la terza settimana consecutiva, Jannik Sinner, stabile al numero 10 del mondo, atteso nei prossimi giorni dal rientro in campo nel “250” di Umago. Tutto immutato sul podio iridato: comanda il russo Daniil Medvedev, seguito dal tedesco Alexander Zverev e dallo spagnolo Rafael Nadal.

Questa la nuova classifica Atp:

1. Daniil Medvedev (Rus) 7775 (–)

2. Alexander Zverev (Ger) 6850 (–)

3. Rafael Nadal (Esp) 6165 (–)

4. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5045 (–)

5. Carlos Alcaraz (Esp) 4895 (+1)

6. Casper Ruud (Nor) 4890 (-1)

7. Novak Djokovic (Srb) 4770 (–)

8. Andrey Rublev (Rus) 3575 (–)

9. Felix Auger-Aliassime (Can) 3445 (–)

10. Jannik Sinner (ITA) 3185 (–)

Così gli altri italiani:

14. Matteo Berrettini 2430 (+1)

31. Lorenzo Musetti 1280 (+31)

54. Fabio Fognini 834 (+7)

58. Lorenzo Sonego 810 (+2)

133. Flavio Cobolli 409 (+1)

136. Franco Agamenone 398 (+9)

144. Francesco Passaro 379 (+97)

150. Gianluca Mager 366 (-9)

151. Marco Cecchinato 362 (-4)

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).