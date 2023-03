Telpress, la rassegna stampa sui banchi della 24Ore Business School

La rassegna stampa arriva sui banchi della 24Ore Business School grazie ad un accordo con Telpress Italia. L'iniziativa nasce per offrire agli allievi dei percorsi di alta formazione in comunicazione e marketing della business school l'opportunità di conoscere il ventaglio di strumenti per il monitoraggio media. sat/gtr