Telemedicina, Tomarchio “Serve cooperazione tra popoli”

CATANIA (ITALPRESS) - "L'importanza di questo evento è la cooperazione e il far sì che tutti i paesi possano guardarsi in faccia per perseguire gli obiettivi comuni in ordine agli aspetti scientifici per la hi-health e per la telemedicina. L'obiettivo è la cooperazione tra i popoli". Queste le parole di Rosario Filippo Tomarchio, membro del comitato operativo di Diplomatia a margine di MEDITeH BEYOND a Catania. xo1/mgg/gtr