ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha cambiato sistema, sa giocare in verticale e riesce a cambiare gioco trovando il quinto sul lato opposto, che spesso riempie l’area. E’ una squadra che sta facendo bene e penso che sia in un momento abbastanza positivo”. Lo ha detto il ct del Belgio, Domenico Tedesco nella conferenza stampa della vigilia del match contro l’Italia, valido per la terza giornata del girone 2 di Lega A di Nations League. Sarà il venticinquesimo confronto diretto tra le due nazionali: finora sono arrivate 16 vittorie per gli azzurri, con 4 pareggi e 4 sconfitte. Una partita non banale per il tecnico nativo di Rossano che per la prima volta affronterà l’Italia. “Un futuro in Serie A? Non è il momento giusto per parlare di me e dei miei sogni – ha detto l’allenatore -. Sapete che sono sempre concentrato sul prossimo obiettivo e il nostro è molto difficile. Stiamo preparando questa partita da settimane e ora è arrivato il momento di giocarla, sarà un grande match non solo per me ma per tutti noi. Ma non posso nascondere il mio amore e la mia passione per l’Italia”.

Al momento il Belgio è fermo a 3 punti in classifica e in questa finestra nazionali Tedesco dovrà fare a meno di De Bruyne, Lukaku e Onana: “Ci mancano alcuni giocatori, abbiamo dovuto chiamare calciatori giovani. Romelu ha deciso di non essere con noi per queste due partite, ma c’è la possibilità che possa rientrare già a novembre. Capisco pienamente le sue ragioni, sappiamo che il suo trasferimento a Napoli è arrivato in ritardo e non ha potuto fare la preparazione come gli altri, quindi non è ancora al top della condizione. Ma non c’è nessun problema”. Belle parole e chance in arrivo per De Ketelaere: “Penso che meriti di essere in campo, sta facendo bene con l’Atalanta”. Anche l’esterno della Roma, Saelemaekers – attualmente ai box per una frattura composta del malleolo mediale – incassa la fiducia di Tedesco: “Dopo l’operazione ci siamo sentiti. Gli ho subito mandato un messaggio. E’ un ragazzo che ha un carattere top, sul campo ci può dare una mano in molte posizioni perchè può giocare più ruoli e sicuramente rientrerà nei nostri piani”.

Al fianco di Tedesco in sala stampa c’è Youri Tielemans che domani sera erediterà la fascia da capitano di De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City dopo la sconfitta con la Francia aveva strigliato i compagni, ma Tielemans taglia corto: “Kevin ha detto cose vere, dobbiamo giocare l’uno per l’altro. Non penso fosse un messaggio negativo, puntava a farci migliorare come squadra”.

