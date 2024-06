DUSSELDORF (GERMANIA) (ITALPRESS) – “E’ un avversario duro e ovviamente una partita importante perchè o vai avanti o sei fuori. E’ una sensazione speciale, l’avevamo anche dopo aver perso con la Romania, da allora non abbiamo mai potuto rilassarci: dobbiamo restare concentrati e abbiamo tutte le qualità per farlo, siamo qui e vogliamo qualificarci”. Domenico Tedesco conosce il valore della Francia ma conosce anche il valore dei suoi e ci crede. Anche se il Belgio è uscito sconfitto dalle ultime due sfide ufficiali con i Bleus, in semifinale ai Mondiali del 2018 e poi in semifinale di Nations League nel 2021, rimontato da 2-0 a 2-3, le condizioni per riscrivere la storia domani a Dusseldorf ci sono. “I precedenti incontri sono nelle teste dei giocatori, io non c’ero, non ho mai affrontato la Francia. Ma abbiamo tante cose che possono motivarci. Abbiamo 90 minuti da giocare e daremo tutto, anche quello che non abbiamo. Crediamo in tutti i nostri giocatori, il nostro unico problema è che possiamo metterne solo 11 in campo perchè sono tutti pronti ed è difficile decidere chi va in panchina. Se abbiamo un piano? Certo ma ne servirà più di uno e soprattutto servirà essere bravi ad adattarsi in fretta, come hanno fatto loro tre anni fa, il che significa che non facciamo poi tante cose sbagliate”. C’è anche da risolvere la sterilità offensiva, male che però accomuna le due squadre. “E’ incredibile che dopo tre partite abbiamo segnato solo due gol, lo stesso vale per la Francia. Ma è il calcio, vale per noi come per loro”, ribatte Tedesco alla vigilia dell’ottavo di finale contro i Bleus. In conferenza stampa anche Orel Mangala: “Sono tutti grandi giocatori, il più forte è ovviamente Mbappè ma si gioca Belgio contro Francia, non Belgio contro Mbappè. Siamo tutti frustrati per la fase a gironi ma ora è una nuova partita e speriamo che i tifosi ci diano una mano. Affrontiamo una delle favorite, hanno vinto un Mondiale qualche anno fa e sono arrivati in finale nel 2022, sono una squadra ben rodata ma entrambe lotteremo per vincere e vedremo chi ne avrà di più. Noi siamo pronti. Eventuali rigori? Non ci siamo allenati ma abbiamo diversi specialisti in squadra, non dovrebbe essere un problema”.

