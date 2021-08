Tecnico Antonella Palmisano: “Vorrei vederla mamma”

Il tecnico di Antonella Palmisano, Patrizio Parcesepe, esprime i suoi desideri dopo i successi olimpici. "Io vorrei andare in vacanza, per Antonella invece vorrei quello che non ha il coraggio di chiedere al marito: mi piacerebbe vederla mamma" ha detto in collegamento con Casa Italia. gm/gtr