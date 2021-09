BARI (ITALPRESS) – Dal 27 settembre al 3 ottobre l’Associazione italiana biblioteche propone il Bibliopride – La settimana nazionale delle biblioteche, giunto alla decima edizione. Il tema scelto quest’anno è “Le biblioteche per l’Agenda 2030”.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

In tale occasione Teca del Mediterraneo, Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, organizza due incontri di lettura con tema “Sviluppo sostenibile”.

Lunedì 27 settembre, dalle ore 17.00 il primo incontro, “Un Consiglio per tutti”, rivolto agli adulti, venerdì 1 ottobre, dalle ore 17.00, “Andiamo a leggere in Consiglio”, incontro rivolto ai bambini da 0 ai 6 anni.

Gli eventi si svolgeranno presso il Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia, in via Gentile numero 52, a Bari, nel rispetto delle norme anti-Covid e in piena sicurezza. Per l’accesso agli eventi sarà necessario essere muniti di Green pass, secondo le disposizioni vigenti.

Gli eventi saranno anche trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della biblioteca al seguente link: https://www.facebook.com/BibliotecaConsiglioRegPugliaTecadelMediterraneo

Quest’anno il Bibliopride è accompagnato dalla I edizione del Concorso fotografico “Una settimana in biblioteca” promosso da AIB in collaborazione con Officine creative e FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) in qualità di partner culturale.

Il Concorso fotografico “Una settimana in biblioteca” vuole essere uno strumento per raccontare, attraverso la fotografia, le biblioteche italiane aderenti al Bibliopride 2021.

La finalità del concorso è la realizzazione, la raccolta e la diffusione di una documentazione e/o interpretazione fotografica delle biblioteche italiane come luoghi vivi e attivi di cultura a 360° da parte di fotografi (appassionati e/o professionisti) e fruitori di spazi e iniziative messe in campo dalle biblioteche. A tali fini, gli spazi della Teca del Mediterraneo saranno resi accessibili nel corso dell’intera settimana del Bibliopride 2021, durante la quale saranno realizzate le fotografie che andranno a costituire un affresco corale della realtà bibliotecaria nazionale, con l’obiettivo di promuoverne la vivacità e le molteplici attività svolte.

Tutte le fotografie presentate andranno a far parte dell’archivio delle associazioni proponenti il bando e potranno essere utilizzate nei canali di comunicazione con i relativi credits.

Le fotografie ammesse e vincitrici, selezionate da apposita Giuria, saranno pubblicate online e stampate per essere esposte in una mostra fisica itinerante.

Per conoscere il regolamento del concorso fotografico e iscriversi consultare il seguente link: https://www.aib.it/attivita/bibliopride/bibliopride-2021/concorso-fotografico-settimana-biblioteca-regolamento/

Le iniziative si inseriscono nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo”. La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.

