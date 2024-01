VENEZIA (ITALPRESS) – Torna la Stagione “I Comici” del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la collaborazione di Dalvivo Eventi, con un doppio appuntamento sabato 20 e domenica 21 gennaio e la stralunata comicità degli Oblivion e il loro Tuttorial, una guida contromano alla contemporaneità. Incantati dal richiamo suadente del Metaverso, gli Oblivion si proiettano nello spazio-tempo dei nostri giorni: dalle tendenze musicali del momento alle serie TV più blasonate fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica e all’attualità, tutto finisce nello spietato frullatore oblivionesco, da cui esce una mappa canterina che in poche e semplici note risolve i grandi problemi dell’umanità. Una costante riscrittura delle follie e delle stranezze legate alla civiltà digitale dove ritrovare a sorpresa anche grandi miti del passato in un imprevisto ritorno al futuro.

Dopo aver affrontato i capisaldi della cultura italiana e internazionale finalmente un approfondimento sulla parte di programma che non si riesce mai a studiare: l’oggi! Con il virtuosismo dei loro arrangiamenti, gli effetti sonori più avveniristici e quella innata voglia di distruggere gli schemi, gli Oblivion raccolgono la sfida epocale di guidare spettatrici e spettatori verso una vera e propria trasfigurazione della realtà moderna per renderla meno complessa e ancora più idiota. Un anti musical carbonaro a metà tra avanspettacolo e dj-set.

Tuttorial sarà un vero e proprio strumento di orientamento, una mappa canterina dove in poche e semplici note, i grandi interrogativi umani avranno risposte finalmente alla portata di tutti; chiunque potrà fare successo diventando una star della poesia ermetica, il campione dell’ecologia circolare o un distruttore di famiglie reali. Una vera e propria guida per autostoppisti moderni adatta a tutti: Boomer, Millenials, gen. Z, gen. Alpha, Neanderthal. È finalmente arrivata la risposta alla transizione digitale.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).