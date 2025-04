Teatro di Roma, Rocca “Abbiamo mantenuto le promesse sulla stabilizzazione dei precari”

ROMA (ITALPRESS) – “Grazie all’emendamento approvato ieri in Parlamento, dopo dieci anni finalmente arriva il via libera alla stabilizzazione dei lavoratori precari del Teatro di Roma. Avevamo promesso che la Regione Lazio si sarebbe impegnata per arrivare a dare sicurezza e prospettiva alle famiglie dei dipendenti del Teatro di Roma e lo abbiamo fatto. La Giunta Regionale ha stanziato le risorse necessarie e ha avviato una proficua collaborazione istituzionale con il governo, il Parlamento, il Comune di Roma Capitale, il presidente del Teatro di Roma Siciliano e il direttore artistico De Fusco. Ringrazio per l’impegno il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, con il quale fin da subito abbiamo lavorato per arrivare a questo risultato che restituisce dignità ai lavoratori del Teatro di Roma dopo dieci vergognosi anni di incertezza”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, aggiungendo che “sull’occupazione e sulla serenità delle famiglie non devono esistere bandiere politiche e la Regione Lazio è orgogliosa di aver fatto fino in fondo la propria parte mantenendo gli impegni presi”.

