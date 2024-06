Teatro dell’Opera Roma, Gualtieri “Cartellone di altissima qualità”

ROMA (ITALPRESS) - "È una stagione straordinaria con degli spettacoli unici". Lo ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della presentazione del cartellone per il 2024-2025 del Teatro dell'Opera. "È un programma che cresce più del 30% rispetto a due anni fa, con molte rappresentazioni in più rispetto all'anno scorso, che spazia cronologicamente e per generi e che ha una qualità altissima con tanto 900 e tanti capolavori senza tempo. Era giusto che fosse di questo livello nell'anno del Giubileo in cui Roma sarà il centro del mondo". xl5/pc/gsl