MILANO (ITALPRESS) – Taylor Swift torna con un nuovo singolo, “Carolina”, canzone presente nella colonna sonora del film “Where the Crawdads Sing”, disponibile nelle sale americane dal 15 luglio e in Italia dal prossimo 13 ottobre.

La cantautrice ha così commentato l’uscita del nuovo singolo:

«Circa un anno e mezzo fa ho scritto una canzone su una storia incredibile, la storia di una ragazza che viveva sempre all’esterno, ma guardandosi dentro. In senso figurato e letterale. La giustapposizione della sua solitudine e indipendenza. Il suo desiderio e la sua quiete. La sua curiosità e paura, tutte aggrovigliate. La sua persistente gentilezza… e il tradimento del mondo nei suoi confronti. L’ho scritta da sola, nel cuore della notte, e poi insieme ad Aaron Dessner ho lavorato meticolosamente su una melodia che entrambi sentivamo sarebbe stata autentica per il tempo in cui si svolge questa storia. Ho espresso il grande desiderio di farla sentire un giorno al mondo. “Carolina” è fuori ora».

– foto ufficio stampa Taylor Swift –

(ITALPRESS).

