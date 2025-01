ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha voluto fare il punto della situazione su alcuni dossier che riguardano l’Emilia-Romagna. In particolare, il Ministro ha chiesto un’accelerazione su alcuni interventi quali: la diga di Vetto (Reggio Emilia), il progetto di mobilità a Cerreto Laghi nel Comune di Ventasso (Reggio Emilia), la messa in sicurezza e la riqualificazione del Ponte storico di Maria Luigia sul fiume Taro (Parma), la realizzazione della tangenziale di Castel San Giovanni (Piacenza) e l’ammodernamento della ss45 della Val Trebbia (Piacenza).

Si tratta di infrastrutture, la cui realizzazione è molto attesa dai territori dell’Emilia-Romagna e sulle quali il Ministro Salvini ha posto particolare attenzione anche in considerazione dell’importanza ribadita al tavolo odierno. Così una nota del MIT.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).