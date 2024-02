Tatarella, Urso “vero uomo delle istituzioni, guardava al futuro”

ROMA (ITALPRESS) - Tatarella "è stato un vero uomo delle istituzioni, protagonista delle riforme elettorali come quella delle regioni. Guardava sempre al futuro, è stato il protagonista della svolta di Fiuggi e dell'evoluzione della destra italiana, che in poco tempo ha portato al governo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della cerimonia di presentazione del francobollo commemorativo di Giuseppe Tatarella in Senato. "Il piano filatelico è un piccolo tassello della memoria collettiva che compone il mosaico di questo Paese", ha sottolineato poi durante la cerimonia. (ITALPRESS). tvi/mrv