SALINA (ISOLE EOLIE) (ITALPRESS) – Tasca d’Almerita, storica azienda vitivinicola siciliana, annuncia la riapertura della stagione di Capofaro Locanda & Malvasia, situata sull’Isola di Salina, nell’arcipelago delle Eolie.

Capofaro Locanda & Malvasia è un progetto di alta ospitalità mediterranea nato dall’unione di natura, vulcano, terra e mare, realizzato nell’ambito della Tenuta Capofaro, una delle cinque tenute vinicole della famiglia Tasca d’Almerita. Qui è custodita “Anfiteatro”, vigna storica di Malvasia, “un’uva dorata, frutto più nobile delle Isole Eolie che, appassito all’ombra, regala il celebre vino locale, secco o dolce – si legge in una nota -. Circondata da 4,5 ettari di vigneto e caratterizzata da un’architettura tipica eoliana con intonaco bianco e stile minimale, la Locanda rappresenta la massima espressione dell’ospitalità nell’arcipelago, con un totale di 27 camere, ognuna diversa dall’altra, ma tutte dotate di terrazze private da cui scorgere i profili di Stromboli e Panarea. Dal 2017, inoltre, grazie a un importante progetto di ristrutturazione e valorizzazione fortemente voluto dalla famiglia Tasca d’Almerita, 6 nuove stanze esclusive sorgono all’interno del faro di Capofaro, pezzo di storia di Salina che da metà Ottocento veglia sullo spettacolare mare e sul promontorio”.

Lo chef siciliano Gabriele Camiolo, insieme alla sua brigata, è pronto a inaugurare la stagione estiva proponendo ai commensali un’esperienza culinaria composta da piatti stagionali con prodotti locali rispettosi dell’ambiente e a filiera cortissima. Il 70% degli ingredienti utilizzati in cucina proviene dagli orti delle tenute, come il grano utilizzato per la produzione di pasta e soprattutto del pane, prodotto genuino per eccellenza, premiato dalla Guida dei Ristoranti di Gambero Rosso del 2018 come “miglior pane in tavola” d’Italia.

La vigna Anfiteatro, una conca verdeggiante e scenografica, posta nel cuore della Tenuta, fa da sfondo naturale al Wine Bar, dove è possibile degustare oltre 50 etichette al calice di grandi vini dalla Sicilia e dal resto del mondo.

Sono stati ideati percorsi di degustazione, anche tra i filari accompagnati dal sommelier, e conoscenza delle diverse espressioni della Malvasia e della produzione Tasca d’Almerita, con abbinamento di appetizers preparati dallo chef Gabriele Camiolo e dalla sua brigata.

Tante le attività ideate per gli ospiti, che si inseriscono in un più ampio progetto di turismo sostenibile, valorizzazione del territorio e protezione delle risorse naturali e del mare portato avanti negli anni dalla famiglia Tasca d’Almerita e riconosciuto a livello internazionale. Nel 2020 infatti, Relais & Chateaux, la nota affiliazione che riunisce 580 tra le più prestigiose e virtuose proprietà e hotel del mondo, ha consegnato a Capofaro Locanda & Malvasia il Trofeo Sostenibilità 2020, riconoscendo il grande impegno in favore dell’ambiente e delle comunità locali.

Ecco alcuni degli appuntamenti in calendario: dal 22 al 27 giugno e dal 10 al 17 settembre, un team di astrofisici guiderà gli ospiti di Capofaro Locanda & Malvasia attraverso una serie di esperienze dedicate all’esplorazione e conoscenza della volta terrestre, sfruttando l’atipica caratteristica dell’isola che, durante la notte, viene illuminata esclusivamente dalla luna, dalle stelle e dallo storico faro di metà Ottocento.

La rassegna di eventi continuerà nel mese di luglio con due serate dedicate all’abbinamento food & champagne. Per l’occasione, lo chef Camiolo preparerà un menu inedito che verrà accompagnato da proposte di champagne selezionati per l’occasione.

Anche durante i mesi di settembre e ottobre, Capofaro Locanda & Malvasia sarà il centro di una serie di esperienze legate al mondo culinario. 15 settembre: Food for change, con R&C e Slow Food con degustazioni di slow cheese e slow wine. Dal 18 al 22 settembre: cooking school con Peggy Markel, pioniera dell’organizzazione di viaggi culinari in Sicilia, Marocco, Spagna, Portogallo e India. Dall’1 al 6 ottobre: COOK THE FARM goes fishing con Fabrizia Tasca Lanza, un programma di scoperta gastronomica.

– foto ufficio stampa Tasca d’Almerita –

(ITALPRESS).