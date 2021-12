FIRENZE (ITALPRESS) – “Oggi è un giorno storico per i tartufai toscani e per le comunità di San Miniato e di San Giovanni d’Asso. La ‘Cerca e cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionalì entra nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità tutelato dall’Unesco. E’ un riconoscimento di cui andare orgogliosi, perchè il tartufo bianco rappresenta un’eccellenza toscana, e al tempo stesso è un riconoscimento alla coppia cavatore-cane, custode del territorio e simbolo della perfetta simbiosi tra uomo e natura”. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha commentato il riconoscimento dell’Unesco all’attività di ‘cerca e cavaturà che premia alcuni territori della regione.

