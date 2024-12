Tarquinio “Premio Sakharov celebra la lotta non violenta”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Il premio è dedicato a personalità che lottano in condizioni proibitive usando la non violenza, questo è un aspetto che non sempre viene sottolineato: da Sakharov a tutte le persone che hanno ricevuto il riconoscimento che porta il suo nome, c'è un tratto distintivo che è l'uso delle armi della democrazia e della libertà di pensiero a difesa delle libertà fondamentali". Lo ha detto l'eurodeputato del Partito democratico, Marco Tarquinio, in un commento a margine della consegna del premio Sakharov assegnato dal Parlamento europeo per supportare gli attivisti o i gruppi che si distinguono per la loro azione nel promuovere la libertà di pensiero. xf4/sat/gsl