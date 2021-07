Tappa a Palermo per la campagna Blood Artists su talassemia e anemia falciforme

“Blood Artists”, campagna nazionale di Novartis per sensibilizzare sulle malattie ereditarie del sangue, fa tappa a Palermo. Obiettivo dell’iniziativa, diffondere la conoscenza dell’anemia falciforme e della talassemia, patologie ereditarie del sangue molto diffuse in Italia e in particolare in Sicilia, e sensibilizzare i cittadini all’importanza della donazione del sangue. abr/mrv/gtr