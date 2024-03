CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Job Day Sardegna 2024 arriva a Tortolì mercoledì 13 marzo con la quinta tappa dell’edizione 2024, dopo gli appuntamenti, promossi dall’assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal nella formula territoriale, svoltisi a Sassari, Olbia, Nuoro e, la scorsa settimana, a Oristano. Dopo il successo di queste prime tappe, c’è ora grande attesa per l’appuntamento in Ogliastra, che sarà ospitato nei locali dell’Istituto Professionale Ianas di Tortolì, in Viale Santa Chiara. Previsti tantissimi incontri e colloqui, in presenza e on line, fra le imprese e i candidati, iscritti e selezionati, ma anche colloqui con coloro che si presenteranno direttamente mercoledì, durante la giornata, e dei giovani delle IV e V Classi degli Istituti superiori del territorio che fanno capo ai Centri per l’impiego di Lanusei e Tortolì.

Protagonista quindi l’Ogliastra, con le sue straordinarie peculiarità legate ad un ambiente unico e ad attività imprenditoriali ed economiche “connesse” fra entroterra e mare.

I Job Day sono anche occasione preziosa per avere e acquisire conoscenze sul mondo del lavoro, nella sua complessità e articolazione, e della formazione. Ruolo fondamentale viene svolto dalle Agenzie formative, presenti con i propri stand, così come sarà possibile visitare gli stand degli Istituti tecnici superiori, delle Istituzioni e delle Forze armate. Nel corso della giornata, dopo l’inaugurazione con la direttrice generale ASPAL Maika Aversano, alle 10:30, sono in programma convegni, seminari e laboratori utili a chi vorrà comprendere l’evoluzione del mondo del lavoro nell’era 4.0. Sono previsti anche alcuni convegni durante i quali si parlerà di orientamento, di esperienze all’estero e si potranno ascoltare le testimonianze di chi, con i percorsi professionalizzanti del sistema ITS Academy Sardegna, ha trovato la sua strada.

L’ospite d’eccezione a Tortolì sarà Matteo Flora, imprenditore, docente universitario, comunicatore, che parlerà dei temi a lui cari come lo storytelling, la cyber sicurezza il data driven, di come usare i dati in modo efficiente, di limiti e etica delle intelligenze artificiali.

Anche durante il Job Day di Tortolì si potrà utilizzare un servizio gratuito che l’Aspal mette a disposizione per realizzare foto professionali da utilizzare nel curriculum vitae e nelle varie piattaforme dedicate al lavoro.

