Tante piccole cose per salvare il mare, ecco quali sono

“Il mare è importante perché è fatto di acqua e senza non potremmo vivere. Per salvarlo servono tante, piccole cose”. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, hanno intervistato il biologo marino Ferdinando Boero, a Napoli per il Pianeta Mare Film Festival. abr/