TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi è in finale nella gara di salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo. Buona prova dell’azzurro, che ha superato 2,28 al secondo tentativo e domenica si giocherà un posto sul podio. Niente da fare invece per Stefano Sottile, costretto al ritiro per un problema fisico dopo aver fallito le prime due prove a 2,21. “Aspetto questa finale da troppo tempo per non divertirmi – ha dichiarato Tamberi – Non vedevo l’ora, ho dato l’anima negli ultimi cinque anni per essere qui, è stata una strada infinita e ora sono qui, pronto per vivere quel giorno che chiamavo sogno e oggi chiamo obiettivo. Sono contento di potermi giocare le mie carte. Non sorrido troppo perchè non è stata una bella gara, ma l’importante era qualificarsi. In riscaldamento avevo sensazioni ottime, poi ho dovuto cambiare i chiodi perchè stavo scivolando e da lì in avanti ho avuto qualche difficoltà. I salti sono stati tutti brutti, dal primo all’ultimo, ma l’importante è essere in finale”.

(ITALPRESS).