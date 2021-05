Tajani: “Per Milano settembre mese significativo”

"Settembre sarà un mese particolarmente impegnativo e significativo per la città, avremo il Salone del mobile ma anche una settimana della moda che tornerà a essere in parte in presenza". Lo dice l'assessore alle Attività produttive del Comune di Milano, Cristina Tajani. bla/fag/gtr