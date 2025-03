Tajani “Non condivido sentenza della Cassazione su nave Diciotti”

ROMA (ITALPRESS) - "Credo che sia dovere del governo difendere i confini nazionali. Se tutti gli immigrati irregolari che non entrano in Italia li dobbiamo risarcire facciamo fallire le casse dello Stato. È una sentenza di cui non condivido le basi giuridiche, le sentenze si rispettano ma non la condivido". Così il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa, parlando della sentenza della Cassazione che ha condannato il governo a risarcire i migranti per il caso di nave Diciotti. xb1/sat/mca1