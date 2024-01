ROMA (ITALPRESS) – “Il primo impegno è rispettare il patto sottoscritto con gli elettori da Silvio Berlusconi. Ecco perchè ci batteremo per continuare a ridurre la pressione fiscale, per aumentare le pensioni minime, per fare le riforme di cui l’Italia ha bisogno. La giustizia giusta continua a rimanere una priorità. Ma serve non solo la separazione delle carriere ma anche quella della giustizia civile. 3 milioni di cause bloccate provocano un danno del 3% al Pil”. Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, spiega ad Affaritaliani.it quali sono le priorità di Forza Italia per il 2024. “E poi ci sono gli impegni europei. Ci batteremo col Ppe per una riforma dei trattati che chiuda la stagione del voto all’unanimità. Così come lavoreremo per una politica estera e di difesa con un esercito comune. E poi unione bancaria, armonizzazione fiscale contro i paradisi fiscali. Obiettivo finale gli Stati Uniti d’Europa. Il congresso nazionale servirà a rafforzare la nostra identità. Obiettivo oltre il 10% alle Europee ed il 20% alle Politiche”, conclude Tajani.

