Tajani “Necessario avere un esercito europeo”

ROMA (ITALPRESS) - "Non entro nella campagna elettorale americana. Bisogna capire che per contare anche all'interno della Nato bisogna essere credibili e l'Europa lo è se si dà una politica estera e di difesa seria. Questo è il modo migliore per dire agli Stati Uniti noi ci siamo, siamo nella Nato, ci crediamo ma siamo degli interlocutori dello stesso livello", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. xc3/ads/gsl