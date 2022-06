Tajani “Le beghe del M5S non danneggino il Paese”

"Io mi auguro che le beghe interne al M5S non provochino danni al paese, perché far cadere il governo in questo momento sarebbe da irresponsabili". Così l'europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a Bruxelles per la plenaria del Parlamento europeo. sat/gsl