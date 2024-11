ROMA (ITALPRESS) – “Nel complesso la manovra va bene, l’obiettivo del resto è la crescita economica. Esistono però alcune norme che – a nostro parere – dovrebbero essere modificate durante il dibattito in Parlamento. Siamo contrari all’obbligo d’imporre revisori dei conti ministeriali per le imprese che ricevono contributi statali. C’è bisogno di meno Stato, non di più Stato. Anche i commercialisti concordano con noi. E non c’è necessità di norme sovietiche. Stesso discorso per il blocco del turn over delle forze dell’ordine: noi siamo per una maggiore sicurezza, quindi non possiamo approvare la riduzione dei nostri agenti nelle strade”. Lo dice in un’intervista al quotidiano Il Giornale il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Per il segretario nazionale di Forza Italia “bisognerebbe aumentare le pensioni minime, ma per questo c’è bisogno di riaprire il concordato fiscale. Anche sulla tassazione delle realtà che operano nel web abbiamo una nostra proposta: dobbiamo tassare i giganti che operano su internet, non i piccoli. Ridurre ancora l’Irpef e aumentare le pensioni minime rimangono comunque i nostri obiettivi prioritari”.

