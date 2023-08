Tajani “Gli italiani in Gabon sono al sicuro”

Tajani “Gli italiani in Gabon sono al sicuro”

ROMA (ITALPRESS) - "Il ministero degli Esteri con l'Unità di Crisi e con l'Ambasciata d'Italia a Libreville sta seguendo l'evolversi della situazione. Gli oltre 150 italiani che vivono in Gabon sono al sicuro. Li invitiamo tutti alla massima prudenza". Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in merito al colpo di Stato in Gabon. sat/gtr (Fonte video: Ufficio stampa Ministero degli Esteri)