Tajani “Campagna denigratoria, centrosinistra in difficoltà”

"Le rivelazioni della stampa sulla Lega e la Russia? Non dovete chiedere a me. Ma mi pare che ci sia in atto una campagna denigratoria verso il centrodestra e questo è buon segno perché il centrosinistra ed Enrico Letta sono in grave difficoltà: il governo Draghi è caduto per responsabilità del Pd e del M5S". Così il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani. xi2/tvi/gsl