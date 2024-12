ROMA (ITALPRESS) – La giuria internazionale, composta da rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), dell’Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Estive (ASOIF), dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) e della Taekwondo Humanitarian Foundation (THF), ha assegnato il primo posto alla FITA (Federazione Italiana Taekwondo) per la categoria “Environmental Sustainability” (Sostenità ambientale). Questo riconoscimento è stato attribuito dopo un’attenta valutazione delle 26 candidature finaliste. “Come Federazione siamo particolarmente orgogliosi per questo premio”, ha commentato il presidente della FITA, Angelo Cito. “E’ il riconoscimento per un lavoro che parte da lontano, abbracciando e condividendo gli obiettivi comuni proposti dal CIO nel perseguire l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso un programma d’azione mirato che possa conciliare lo sport con i traguardi in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030”, ha aggiunto Cito.

“Un risultato che conferma l’impegno della FITA nel promuovere uno sviluppo sostenibile integrato nello sport”, ha concluso il numero uno della Federazione.

– foto Ufficio Stampa FITA –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]