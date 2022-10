MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Vito Dell’Aquila torna sui quadrati di gara del World Taekwondo Grand Prix e lo fa salendo di nuovo sul podio. Una prestazione di altissimo livello, che gli vale una preziosa e incoraggiante medaglia di bronzo in vista dei prossimi Mondiali in Messico. A Manchester nella prima giornata del Grand Prix, dopo quelli di Roma e Parigi, l’azzurro nella categoria -58 kg sale sul terzo gradino del podio superando agli ottavi di finale il canadese Nicholas Hoefling con un netto 2-0 (R1 7-0/R2 5-2). Ai quarti di finale vince per 2-1 (R1 6-0/R2 4-14/R3 5-1) contro l’ottimo Thanakrit Yodrak (THA) in un incontro avvincente e spettacolare. In semifinale viene fermato dal coreano Tae-joon Park, al suo esordio in un WT GRand Prix dopo aver vinto il GP challenge 2022. 0-2 (R1 0-11/R2 5-6) il risultato finale. Una medaglia che per l’atleta dei Carabinieri vale molto: “Era importantissimo tornare a combattere dopo l’infortunio che ultimamente mi aveva tenuto lontano dai quadrati di gara, aver conquistato una medaglia in questo Grand Prix pieno di ottimi avversari mi riempie di fiducia e mi fa ben sperare per le prossime competitizioni. Un saluto particolare a tutti i miei sostenitori che mi aspettavano! Ora l’obiettivo è già focalizzato al mondiale in Messico il prossimo mese”.

– foto ufficio stampa Fita –

(ITALPRESS).

