TORINO (ITALPRESS) – E’ in Italia dal 2015. Due anni a Roma, poi il trasferimento a Torino. In tutto neanche un quinquennio, ma comunque un lasso di tempo sufficiente a Wojciech Tomasz Szczesny, portiere polacco classe 1990, per innamorarsi dell’Italia. Bello e profondo il post che l’estremo difensore della Juventus ha dedicato a un’Italia che lotta in prima linea contro la pandemia del coronavirus. Ad accompagnare le sue parole le immagini delle meraviglie del “Bel Paese”. “Mentre continuiamo a preoccuparci delle nostre famiglie e dei nostri cari, pregando che non vengano colpiti dal virus, ci chiediamo come e perche’ tutto cio’ e’ accaduto. Domande a cui potremmo non trovare mai risposte. Ci chiediamo quale sara’ il futuro – scrive Szczesny -, che riflessi avra’ tutto questo sulla nostra societa’ e se le cose torneranno alla normalita’”. Riflessioni che Szczesny ha fatto e che lo hanno portato a fare una dichiarazione d’amore per l’Italia, cercando nello stesso tempo di trasmettere a tutti coraggio e determinazione nella lotta al “nemico invisibile”.

“Uno potrebbe considerarsi sfortunato di essere in Italia in questo momento visto che e’ il Paese piu’ colpito dal virus – scrive Szczesny -. Non sono d’accordo. Mi sento fortunato a essere qui perche’ so che questo e’ un Paese che battera’ questo virus con unita’ e passione, caratteristiche per cui gli italiani sono famosi. I bambini delle generazioni future di tutto il mondo studieranno l’incredibile storia di questa nazione. Impareranno a conoscere la sua arte meravigliosa, la sua architettura unica, la moda, il cibo delizioso e cosi’ via, ma sui libri di storia non troveranno nulla sul Covid-19 perche’ l’Italia e’ piu’ grande, migliore e piu’ forte di questo virus. Mi manca terribilmente la mia famiglia e prego per il loro benessere, ma sono orgoglioso di condividere questo momento difficile con il popolo italiano. Stay Strong Italy, andra’ tutto bene”.

