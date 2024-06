ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è favorita, ma non abbiamo paura. Possiamo affrontare questa partita a testa alta, abbiamo già dimostrato di poter dare fastidio alle grandi squadre”. Fabian Rieder, dal ritiro della Svizzera, avverte gli azzurri in vista dell’ottavo di finale di Euro2024 che si giocherà sabato a Berlino. Titolare contro la Germania dopo essere entrato dalla panchina nelle prime due gare con Ungheria e Scozia, Rieder si mette a disposizione del ct Yakin: “Il mister probabilmente ha già un’idea di formazione, ad ogni modo darò il massimo come sempre, che sia a gara in corso o dall’inizio”. Oggi, intanto, è stato ufficializzato il suo trasferimento in prestito allo Stoccarda: “Le ultime settimane in nazionale e questo trasferimento mi hanno dato energia, ora mi sento più rilassato e felice”, aggiunge Rieder, reduce da un’annata travagliata al Rennes, fra cambio d’allenatore e un infortunio che lo ha tenuto ai box per due mesi. “Ma posso imparare tanto da questa stagione difficile, è stata un’esperienza importante e penso di essere diventato più maturo e anche un calciatore migliore”.

