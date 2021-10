Sviluppo Sud, Musumeci: “La scommessa si vince nel Mediterraneo”

“C’è qualcuno in Italia che ci dice il ruolo del Mezzogiorno nel Mediterraneo? La scommessa si vince lì: il tema non è capire quali sono e se ci sono le risorse. Bisogna capire quale politica l'Unione Europea e il Governo italiano pensano di mettere in campo per il Mediterraneo”. Lo dice il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, a Napoli per partecipare al convegno di Confindustria “Sud e Nord insieme verso l’Europa”. gve/pc/gtr