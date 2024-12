ROMA (ITALPRESS) – Nella sede di Sviluppo Lavoro Italia il Presidente e Ad, Paola Nicastro e Ilaria Caccamo, Managing Director di Indeed Italia, hanno sottoscritto un accordo per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, finalizzato ad un maggior coinvolgimento del sistema delle Imprese nelle azioni di contrasto al mismatch.

Nello specifico, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accordo intende promuovere lo scambio delle reciproche conoscenze ed esperienze e favorire un insieme di azioni sinergiche volte a rafforzare le politiche occupazionali, i servizi per il lavoro e la partecipazione delle aziende a livello locale.

Ilaria Caccamo, Managing Director di Indeed Italia ha commentato: “La missione di Indeed è aiutare le persone a trovare lavoro, un obiettivo che si integra perfettamente con la visione di Sviluppo Lavoro Italia. Attraverso questo accordo, intendiamo collaborare con i centri per l’impiego, utilizzando strategicamente analisi dati, tecnologie innovative e soluzioni digitali. Insieme, lavoreremo per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta, affrontando le sfide di un mercato del lavoro in continua trasformazione, migliorando qualità ed efficacia del matching. Siamo orgogliosi di questa partnership con Sviluppo Lavoro Italia e dei miglioramenti concreti che porteremo a candidati e aziende.”

“Vogliamo coinvolgere tutti gli attori del mercato del lavoro per realizzare azioni finalizzate alla riduzione del mismatch – spiega Paola Nicastro presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia – abbiamo tra i nostri compiti quello di favorire e sostenere le reti tra attori pubblici e privati e questo accordo va proprio in questa direzione. Siamo certi che con Indeed miglioreremo i processi di incrocio domanda/offerta e di attivazione delle persone. In un mercato del lavoro sempre più dinamico siamo pronti a sostenere i lavoratori nelle nuove sfide che l’intelligenza artificiale e la transizione energetica ci porterà ad affrontare”.

