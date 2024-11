LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – E’ stato Lewis Hamilton il più veloce nella notte di Las Vegas. Il pilota della Mercedes ha ottenuto un miglior tempo di 1’33″825, battendo di appena undici millesimi di secondo Lando Norris (McLaren). I due britannici sono stati gli unici a scendere sotto la barriera dell’1’34”. A completare il dominio dei piloti sudditi di Re Carlo III c’è il terzo posto di George Russell, a 0″190 dal compagno di squadra, nonchè il fatto che anche nella prima sessione i tre piloti si sono piazzati ai primi tre posti, con l’unica variante di Russell secondo davanti a Norris. Sei squadre sono rappresentate nella top ten di giornata, evidenziano da Pirelli: oltre a Mercedes e McLaren ci sono Ferrari, Alpine, Haas e Racing Bulls. Fra le assenti spicca il nome della Red Bull, che vede i suoi piloti in diciassettesima e diciannovesima posizione, rispettivamente con Max Verstappen e Sergio Perez. La prima sessione di prove libere ha visto diciotto piloti su venti utilizzare sia la mescola Soft che la Medium: hanno fatto eccezione soltanto i due della Red Bull, che hanno preferito concentrarsi esclusivamente sulla C5, usandone due set. Nemmeno nella seconda sessione la Hard ha

fatto la sua comparsa in pista, confermando così la volontà di

tutte le squadre di tenersi entrambi i set disponibili per la

gara. Soltanto un’interruzione – causata da un guasto tecnico che

ha fermato la Williams di Alex Albon lungo la pista – ha

caratterizzato la prima giornata di prove, una circostanza ben

diversa rispetto a quanto accaduto lo scorso anno. Ad eccezione di Albon, tutti i piloti hanno effettuato il consueto programma di FP2, lavorando sia sulla ricerca del miglior assetto per la

qualifica che sulla lunga distanza, valutando in particolare il

comportamento della Medium. Infatti, solamente Hamilton e

Magnussen hanno effettuato un long run con la Soft. “E’ stata una

giornata molto proficua perchè i piloti hanno potuto girare con

buona continuità per tutte le due ore disponibili, raccogliendo

una grande quantità di informazioni e dati sul comportamento delle vetture e dei pneumatici su un tracciato e in condizioni

atmosferiche così particolari”, ha evidenziato Simone Berra, Chief engineer di Pirelli. “La pista era ovviamente molto sporca e le prestazioni sono migliorate tantissimo man mano che le vetture giravano. Succederà la stessa cosa anche nel prosieguo del fine settimana, come sempre accade nei tracciati cittadini, a maggior ragione in quelli che – come Las Vegas e Monaco – vengono riaperti al traffico cittadino alla fine del programma di ogni giornata”, ha aggiunto. “Difficile immaginare che il livello di

grip – oggi molto basso – possa stabilizzarsi: migliorerà

costantemente, anche durante la gara. – ha proseguito Berra –

Abbiamo visto un miglioramento importante nei tempi rispetto allo

scorso anno: l’1’33″825 di Hamilton è di quasi un secondo mezzo

inferiore a quello di Charles Leclerc del 2023 (1’35″265) e poco

più di un secondo dalla pole, stabilita dallo stesso pilota

monegasco (1’32″726). In tema di gomme, va sottolineato come la

Hard si stia rivelando – paradossalmente attraverso il fatto che

oggi nessuno l’abbia utilizzata – la mescola più idonea per la

gara. Per quanto riguarda il graining, le temperature molto basse

ne hanno favorito la formazione sia sulla Medium che sulla Soft –

in particolare sull’asse anteriore – ma, per quanto visto oggi,

soltanto sulla superficie del pneumatico, senza quindi avere un

impatto significativo in termini di usura. In queste condizioni,

le vetture soffrono soprattutto di sottosterzo e una delle chiavi

del weekend sarà cercare di bilanciare al meglio l’assetto. Va

inoltre tenuto presente – ha concluso – quanto le gomme anteriori

si raffreddano sul rettilineo più lungo del tracciato: oggi

abbiamo visto in media un calo di circa 35 °C alla staccata della

curva 14″.

