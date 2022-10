ROMA (ITALPRESS) – La collaborazione tra Poste Italiane e le Forze dell’Ordine ha consentito ancora una volta di sventare un tentativo di furto ai danni di Poste Italiane. Questa volta preso di mira l’edificio polifunzionale in cui hanno sede il Centro di Distribuzione Roma Bravetta, dove avviene la lavorazione di corrispondenza e pacchi di Poste Italiane S.p.A, l’ufficio Postale Bravetta e l’edificio direzionale ex SDA.

Gli allarmi pervenuti alle 00:41 della scorsa notte alla sala di controllo H24, hanno consentito agli operatori della Situation Room (SR) di Roma di intercettare tre individui che, dopo essersi introdotti nel perimetro dell’edificio, hanno tentato di forzare uno dei varchi di accesso all’edificio stesso.

La Situation Room ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e il pronto intervento dell’istituto di vigilanza e dei Carabinieri ha messo in fuga i malviventi consentendo di sventare il furto e di fermare un sospetto autore del reato.

“L’implementazione dei sistemi di sicurezza e la tempestiva ed efficace gestione degli allarmi da parte degli operatori della SR di Roma, oltre al coordinamento con gli specialisti di sicurezza fisica del territorio, ha consentito di contrastare l’attacco predatorio, a conferma dell’impegno di Poste Italiane a garantire standard di sicurezza sempre più elevati anche per il settore logistico, a tutela dei beni aziendali e del servizio alla clientela” si legge nella nota.

– foto: ufficio stampa Poste Italiane

