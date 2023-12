TORINO (ITALPRESS) – “Oggi, con la seconda immagine, sveliamo il frontale della Nuova Lancia Ypsilon, che sfoggia una reinterpretazione della storica calandra, il calice, proiettato nel futuro attraverso tre raggi di luce, per renderlo iconico, memorabile e visibile da lontano. Sopra il calice campeggia la scritta Lancia per una doppia firma, calice-scritta, che siglerà il frontale di tutti e tre i nuovi modelli del marchio: un ‘calice di lucè che abbraccia virtualmente il nome del marchio e identifica chiaramente l’identità di Lancia, traghettandola verso la mobilità elettrica” dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. Il frontale della vettura è il protagonista di questa seconda immagine e, come era già stato anticipato con Lancia Pu+Ra HPE, presenta l’iconico calice Lancia, parte della tradizione del marchio e oggi reinterpretato in chiave moderna, proiettandolo nel futuro, attraverso tre raggi di luce LED che lo rendono iconico, memorabile e riconoscibile da lontano, sia di giorno che di notte.

Il calice abbraccia idealmente la nuova scritta Lancia, realizzata in finitura inox satinata e contraddistinta dal font originale ispirato al mondo della Moda, “firmando” la nuova era elettrica del marchio per renderlo desiderabile e sempre contemporaneo. Il frontale, ispirato alla Lancia Beta Montecarlo sarà nero lucido per far risaltare al meglio la nuova scritta Lancia, esattamente come è stato sul Concept Lancia Pu+Ra HPE.

Il reveal del modello è in programma a febbraio 2024, attraverso l’esclusiva nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Con una motorizzazione 100% BEV, disponibile in 1906 unità numerate e certificate, il modello rappresenta il primo passo concreto nel cammino del Rinascimento del marchio, con una strategia di elettrificazione chiara e ambiziosa, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).