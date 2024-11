ROMA (ITALPRESS) – Nuova Suzuki Swift Hybrid, vince per la quarta volta dal suo debutto nel 2004 il premio RJC Car of the Year 2025 promosso dall’Automotive Researchers’ and Journalists’ Conference of Japan (RJC). Vettura compatta, tecnologica e moderna, oltre allo stile, al design e alle prestazioni ereditati dalle generazioni precedenti, nuova Swift Hybrid è dotata di sistemi di sicurezza e funzionalità che aggiungono valore e piacere di guida a bordo. Nuova Suzuki Swift Hybrid è stata elogiata dalla giuria per “aver migliorato il design elegante e la maneggevolezza sportiva ereditate dalle precedenti generazioni di Swift. Le eccellenti prestazioni del veicolo sono il risultato del suo nuovo propulsore, dell’aerodinamica all’avanguardia, di una carrozzeria leggera ed estremamente rigida, nonchè dell’adozione dei più recenti sistemi di assistenza alla guida”.

La quarta generazione di Suzuki Swift segue le orme delle precedenti, tutte votate come Auto dell’Anno RJC in Giappone, rispettivamente nel 2006, 2011 e 2018.

Il presidente di Suzuki, Toshihiro Suzuki, ha commentato: “Siamo lieti che Swift sia stata scelta come RJC Car of the Year 2025. Dal lancio del modello di prima generazione, Swift è stato il modello di punta di Suzuki e ha continuato a evolversi con l’incoraggiamento del premio RJC Car of the Year per ogni generazione, ed è stata amata da molti clienti in Giappone e in altri paesi in tutto il mondo. Con questo premio ci impegneremo a rendere la Swift ancora più amata dai clienti di tutto il mondo”.

