BOLOGNA (ITALPRESS) – Bol On Ice, il grande spettacolo del pattinaggio artistico, torna in Emilia Romagna e per la sua terza edizione sceglie Suzuki come auto ufficiale. La casa di Hamamatsu conferma la sua presenza nel mondo del ghiaccio e lo fa in contesto emozionante, coinvolgente e prestigioso.

Per l’edizione 2024, “Bol on Ice” mette in pista un cast d’eccezione. Il personaggio più atteso è l’americano Jason Brown, che con il suo talento cristallino abbina classe, eleganza e una straordinaria capacità interpretativa. Il pubblico dell’Unipol Arena ritroverà il giovane Ilia Malinin, unico atleta capace di eseguire il salto quadruplo axel. Riguardo alle coppie, le star principali saranno i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, che molti ritengono i più forti danzatori su ghiaccio della storia, avendo vinto 5 titoli europei, 5 titoli mondiali e l’oro olimpico di Pechino 2022. Anche l’Italia sarà ottimamente rappresentata sul ghiaccio bolognese con due coppie molto affiatate: Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, vice campioni europei in carica, e di Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, sempre sulla breccia a livello internazionale. Inoltre saranno presenti Keegan Messing, Clement Pinel, Philip Warren e Mae-Berenice Meitè. Bol On Ice sarà trasmesso in televisione domenica alle 17.15 su SkySportUno e poi alle 19 su Tv8. La collaborazione tra Bol On Ice e Suzuki consolida il legame della casa di Hamamatsu con il mondo degli sport del ghiaccio, che la vede main partner della Fisg sin dal 2013.

