ROMA (ITALPRESS) – Dopo più di un mese di quiete tornano a rombare i motori della Suzuki Rally Cup, il trofeo dedicato alle Suzuki in versione rallystica che accompagna su e giù per lo stivale i Campionati Italiani della specialità in controsterzo. In particolare per questo 4° round, dopo aver fatto tappa al Sud in Salento, ora i protagonisti del monomarca giapponese hanno

risalito l’Italia per affacciarsi all’Arena di Verona, e saranno

in 12 a sfidarsi per il 42° Rally Due Valli. La gara scaligera,

giro di boa della stagione, sarà così un appuntamento fondamentale per tutte le lotte della Suzuki Rally Cup, in quanto i suoi protagonisti avranno l’occasione o di allungare in classifica o di rimescolare ancora una volta le carte in tavola.

Cercherà senza dubbio di scappare sin dalle prime speciali il

giovane classe 2004 Sebastian Dallapiccola, leader del trofeo dopo le ultime due vittorie consecutive. Il talento trentino, navigato da Fabio Andrian, ora ha 79 punti in classifica con un buon margine sui suoi sfidanti, avendo approfittato anche le sfortune capitate ai suoi rivali nei round precedenti, e così proverà a sfruttare il 2Valli per confermarsi ancora al vertice.

D’altro canto, ce la metteranno tutta per metterlo sotto scacco due equipaggi ben più esperti, dalle qualità più che note e che partiranno con l’obbiettivo di vincere: Roberto Pellè in coppia con Luca Franceschini e Giorgio Fichera affiancato da Enzo Colombaro. Fichera ha infatti ancora l’amaro in bocca dopo

la vittoria sfumata al Salento, e cercherà di rifarsi subito,

mentre Pellè che aveva vinto il primo round del Ciocco avrà voglia di riassaporare lo champagne del vincitore, dopo alcuni round in cui ha raccolto meno rispetto al solito. Si butteranno nella bagarre gli altri under25 attesi a Verona – che numericamente sono la metà degli equipaggi in gara – tra cui Samuele Santero navigato da Nadir Bionaz ed Alessandro Forneris affiancato da Vincenzo Torricelli. Forneris vorrà replicare il buon risultato con podio ottenuto al Ciocco, mentre Santero attualmente al 4° posto generale proverà a migliorare i risultati delle ultime uscite. Su Suzuki Swift Sport Hybrid sarà della sfida anche Davide Bertini, con le note del solito Luca Vignolo, 4° al Salento ed a caccia di conferme.

L’azione del 42° Rally Due Valli inizierà venerdì 28 con lo shakedown dalle ore 11 alle 13.30, seguito dopo poco dalla partenza della gara alle 15. Alle 15.15 poi i protagonisti del CIAR Sparco, con le Suzuki in testa, sfileranno in Piazza Brà difronte all’Arena di Verona, per affrontare poi le prime tre prove speciali. Sabato 29 si inizierà poi alle 8:00 con la prima assistenza a Veronafiere. Le vetture si dirigeranno verso

il primo passaggio di due sulla “Moruri”, in programma di mattina

alle 9:19.

