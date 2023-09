ROMA (ITALPRESS) – Dopo una lunga pausa estiva, la Suzuki Rally Cup entra finalmente nel vivo al 46° Rally 1000 Miglia, quinto round del monomarca dedicato alle Suzuki preparate per le sfide rallistiche che risveglia dal torpore estivo i duelli per la vittoria finale. Nell’ultima puntata al Rally Lana infatti, andata in scena a fine luglio, i vincitori in carica del trofeo Matteo Giordano e Manuela Siragusa avevano messo una forte ipoteca sul trofeo, centrando la quarta vittoria consecutiva su quattro appuntamenti; ora sugli asfalti del 1000 Miglia, tra l’8 e il 9 settembre, possono chiudere matematicamente i giochi con due round d’anticipo. In caso di vittoria infatti Giordano-Siragusa, finora assoluti dominatori di questa stagione 2023, si porterebbero a casa per la seconda volta consecutiva la Suzuki Rally Cup. Non sarà facile però per l’equipaggio gialloblu compiere questa impresa, perchè dall’inizio della stagione i partecipanti al monomarca nipponico sono cresciuti sia di numero sia di competitività, e dunque con un totale di 12 iscritti al via della gara, di cui 6 under25, gli attuali leader in classifica dovranno lottare su ogni chilometro.

La Suzuki Rally Cup si conferma una fucina per giovani talenti e infatti il primo da tenere in conto per la sfida al vertice è l’under Alessandro Forneris, navigato per l’occasione da Vincenzo Torricelli, che occupa il secondo posto in classifica e che più di una volta sulle speciali è riuscito a mettere in difficoltà Giordano. Lo stesso ha saputo fare Roberto Pellè, che dopo l’ottimo risultato al Lana si presenta al 1000 Miglia in coppia con Luca Franceschini per cercare di superare in classifica il giovane Forneris, solamente due punti più in alto di lui.

Tra gli under che punteranno al vertice c’è anche Sebastian Dallapiccola, affiancato da Fabio Andrian, attaccato in classifica generale alle prime tre posizioni e che proprio qua potrebbe dare la zampata per il sorpasso. Tra gli equipaggi che scenderanno sugli asfalti bresciani a bordo di Suzuki Swift Sport Hybrid da tenere d’occhio un altro costante giovane, Filippo Gelsomino navigato da Herve Navillod, che, terzo in classifica under25, potrebbe in questo round allungare per assicurarsi il podio di categoria. Davide Bertini invece, dopo i due risultati ad Alba e al Lana, in coppia con Luca Vignolo può trovare continuità in questo quinto appuntamento, così come Marco Longo che affiancato da Roberto Riva sarà al via della sua seconda apparizione stagionale.

Tutta un’altra storia invece quella raccontata dalla classifica delle Racing Start, riservata alle Suzuki Swift Boosterjet. La sfida infatti, con tutti i protagonisti presenti al 1000 Miglia, è più accesa che mai e Lorenzo Olivieri in coppia con Lucrezia Viotti, leader della speciale classifica, per resistere in testa dovrà difendersi dagli assalti dei fratelli Milivinti, Massimiliano e Marco; con due risultati utili in meno ma con due ottimi piazzamenti al Ciocco e al Lana i fratelli hanno un’ottima chance per centrare il colpo grosso. Anche Cristian Mantoet potrà dire la sua con le note di Roberto Simioni, in piena lotta per il vertice tra le Racing Start così come l’equipaggio della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio. Conferma infine la sua presenza per la volata finale della Suzuki Rally Cup anche Jean Claude Vallino, affiancato alle note da Sandro Sanesi.

Il 46° Rally 1000 Miglia sarà diviso su due giornate di gara, con 9 prove speciali per un totale di 104,8 chilometri cronometrati. Si partirà alle 17.30 di venerdì 8 con la prova televisiva “Valle Sabbia Dall’Era Valerio”, per continuare poi il giorno successivo con un doppio passaggio sul poker di prove composto da “Provaglio Val Sabbia”, “Bione”, “Mura” e la lunga “Pertiche”. Le cerimonie di partenza e di premiazione avverranno in Piazzale Arndalo, con lo shakedown di venerdì mattina che si snoderà in località Laghetti di Sovenigo.

