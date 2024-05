LECCE (ITALPRESS) – Il Rally del Salento è sempre una tappa complicata per tutti gli equipaggi, con strade ostiche, allunghi veloci ed improvvisi cambi di direzione, tratti sporchi e polverosi, muretti a secco stretti lungo la carreggiata nascosta dalla vegetazione. In questo contesto il terzo round della Suzuki Rally Cup, il trofeo dedicato alle vetture giapponesi da corsa, è stato un appuntamento pieno di colpi di scena. Al termine dei due giorni di gara a ricevere l’applauso nel cuore di Lecce, “La signora del Barocco” addobbata ed illuminata a festa per l’arrivo del suo rally, è stato uno straordinario Sebastian Dallapiccola, uno dei talenti in gara del monomarca nipponico che con Fabio Andrian alle note ha messo su asfalto una prestazione solidissima. Il giovane under25 è partito carico sin dalla prova spettacolo all’interno della Pista Salentina, ma si è poi superato nel corso della giornata di sabato sulle ripetizioni di “Torre Paduli”, “Ciolo” e “Specchia”, approfittando delle sfortune capitate ai suoi avversari. Alla sua prima volta in Salento il trentino non si è risparmiato, prendendosi rischi calcolati ed attaccando dall’inizio alla fine: con questa seconda vittoria consecutiva nella Suzuki Rally Cup ora Dallapiccola allunga nella classifica assoluta a 79 punti e comincia a ragionare per la difesa del primato. Dietro di lui, sfortunatissimi dopo che nel finale di gara la loro Suzuki Swift Sport Hybrid ha preso un ramo che ha staccato lo staccabatteria, Giorgio Fichera navigato per l’occasione da Alessandro Manco. L’esperto driver era partito subito forte il venerdì nella prova spettacolo ed ha battagliato a lungo con Dallapiccola, rimanendo in testa prima che le noie tecniche lo costringessero ad accontentarsi di un comunque pregevole secondo posto. Ancora tormentato da problemi di surriscaldamento il senatore del trofeo Roberto Pellè, navigato pilota trentino con le note di Luca Franceschini. Il protagonista del trofeo ha potuto solo a tratti difendere la sua posizione in classifica, centrando nonostante tutto un terzo posto che lo mantiene ai vertici dell’assoluta proprio dietro a Dallapiccola. “Per fortuna che abbiamo deciso di partecipare al Salento – commenta Dallapiccola – perchè si è rivelata una gara veramente difficile ma utile per crescere, dove abbiamo ottenuto un grande risultato. Non ho mai alzato il piede ed ho spinto, prendendomi rischi calcolati necessari per non sbagliare, cosa che qua è veramente facile. Abbiamo anche sfruttato quel che è successo agli altri, ed ora dobbiamo metterci nell’ottica di gestire e difendere il primato in classifica”. Ai piedi del podio per meno di 10″ ha chiuso Davide Bertini, affiancato da Luca Vignolo. Il pilota di Savona può così tornare soddisfatto dalla trasferta nel “Tacco d’Italia”, dopo lo zero del Ciocco e dopo non aver partecipato al secondo round di Alba. Sfortunato poi anche Alessandro Forneris, uno dei giovani tremendi della Suzuki Rally Cup navigato da Mattia Rodighiero, che proprio come Fichera ha centrato un ramo che gli ha tolto via lo staccabatteria. Nella classifica delle Racing Start è poi invece arrivata la seconda affermazione di Jean Claude Vallino, con alle note Sandro Sanesi, inarrivabile per i suoi avversari con la Suzuki Baleno e con un margina all’arrivo di oltre 1′. Vallino con questo risultato si rinsalda al vertice della categoria. Secondi con una Boosterjet invece Lorenzo Olivieri in coppia con Luca Viotti, con una prestazione che sfruttando anche l’assenza di Varesco li rilancia al secondo posto in classifica. All’ottavo posto generale si è piazzato l’equipaggio composto da Samuele Santero e Mattea Modenini, mentre invece al nono, e 3° terzo tra le Racing Start, si è classificato quello della famiglia Vitali, Stefano e Maurizio, che dopo i due giorni intensi e caldi di gara hanno tagliato il traguardo a 2’16. Chiude infine la top10 della Suzuki Rally Cup il gentleman driver al ritorno Marco Soliani, in coppia con Massimo Polizzi, seguito da Silvia Franchini e Francesco Fois.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

