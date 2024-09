ROMA (ITALPRESS) – Cinque round e quattro vincitori diversi, di cui addirittura due under25. La Suzuki Rally Cup 2024 si è fino adesso rivelata una sorpresa continua, uno scontro tra generazioni e tra equipaggi di livello assoluto che non si sono mai risparmiati, dal Tacco d’Italia fino al nord dello stivale, a caccia del tempo in prova. Ora tuttavia, dopo colpi di scena, insperati successi e sudatissime vittorie, ci si avvicina alla resa dei conti perchè dopo la pausa estiva le Suzuki preparate per le competizioni rallystiche torneranno a sfidarsi sui leggendari asfalti del 1000 Miglia. Il rally bresciano che richiama ogni anno i migliori interpreti ed i migliori mezzi della disciplina, compreso il trofeo nipponico, sarà di scena il 13-14 settembre, in quella che sarà la gara più lunga affrontata finora con 115km cronometrati divisi in 11 prove speciali.

Per molti dei protagonisti il 1000 miglia sarà un’occasione assai ghiotta, la possibilità di avvantaggiarsi o recuperare in classifica in vista dello scontro finale a Sanremo, dove si chiuderanno definitivamente i conti grazie al coefficiente maggiorato. Dopo l’ultimo round di Biella tuttavia le carte in tavola si sono ulteriormente complicate, in quanto nella lotta tra Roberto Pellè, Giorgio Fichera e Sebastian Dallapiccola, si è inserito anche Alessandro Forneris, per un quartetto di piloti scattanti tutti pronti alla zampata finale. Pellè, senatore del trofeo in coppia con Luca Franceschini, ha fatto della costanza e della tenacia la sua arma vincente, ed ora ha un margine di 6 punti su Fichera. L’esperto driver siciliano nonostante qualche sfortuna quest’anno ha trovato un cambio di passo, e con Enzo Colombaro si è imposto a Verona certificando il suo ruolo da prim’attore del trofeo; al 1000 Miglia la sfida per la vetta tra i due sarà tirata. Chi è costretto ad inseguire da dietro dopo il doppio zero tra 2Valli e Lana è il giovane Dallapiccola, affiancato da Fabio Andrian, che nonostante due vittorie ora è costretto ad attaccare a testa bassa per giocarsi tutta la stagione al Sanremo. Visto il doppio ritiro di Dallapiccola è rientrato pienamente nei giochi l’altro tremendo under25, vincitore della Coppa ACI Sport del Campionato R1 lo scorso anno, Forneris per l’appunto. Grazie alla vittoria a Biella il talento di Ivrea si è avvicinato al 3° posto in classifica, inseguendo il rivale per soli 3 punti. Insomma, tra questi quattro, al 1000 Miglia c’è in gioco parecchio.

Tutti questi equipaggi saranno a bordo di Suzuki Swift Sport Hybrid, così come anche Davide Bertini e Simone Rivia, due piloti che certo non staranno a guardare. Il primo, vincitore a Monza nel 2023 navigato da Luca Vignolo, quest’anno ha vissuto una stagione più sottotono soprattutto all’inizio, e per questo cercherà maggiormente di farsi valere. Il secondo, che nel 2017 ha alzato al cielo la Suzuki Rally Cup, manca da 3 appuntamenti ed in coppia con Matteo Maini punterà a ritrovare un ruolo di vertice.

Più indirizzata invece la classifica delle “Racing Start”, le Suzuki preparate secondo la classe più simile alle vetture stradali. Davanti a tutti infatti c’è un altro giovane terribile, Jean Claude Vallino, che condivide una Baleno con Sandro Sanesi. L’under 25 è leader di questa classifica con 70 punti tondi, ottenuti grazie a 3 vittorie e ad una perseveranza di risultati. Il suo primo inseguitore è poi Lorenzo Varesco, navigato da Nicolò Bottega, che patisce 21 lunghezze di distacco nonostante i 2 successi stagionali. Sulla classifica di Varesco pesa infatti lo zero del 2 valli, mentre Vallino ancora deve scartare un risultato. I due saranno in duello per giocarsi una gran parte di stagione, un vantaggio troppo importante in vista dell’ultimo atto a Sanremo. Non poteva infine mancare l’appuntamento del 1000 Miglia l’equipaggio della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio, sempre presente quest’anno e con un’occasione imperdibile tra le mani, agguantare in solitaria il 3° posto tra le “Racing Start”, vista l’assenza di Lorenzo Olivieri. Al via poi anche la driver femminile del trofeo, Alice Poggio, che in coppia con Sara Prazzoli raggiunge la sua decima apparizione nella Suzuki Rally Cup.

Lo show inizierà nella mattina di venerdì 13, con lo shakedown previsto alle 11. Il Centro Fiera di Montichiari ospiterà anche quest’anno il Quartier Generale ed il Parco Assistenza e da lì partirà il rally alle ore 15:36, verso le prime tre prove speciali previste nella giornata inaugurale. Si inizierà subito con la power stage nella PS1 “Valle Sabbia Dall’Era Valerio” (2,54 km – ore 16:50) che verrà trasmessa in diretta su ACI Sport TV e su RAI Sport. Poi la “Treviso Bresciano” (9,10 km – pre 17:19) e la più lunga “Pertiche” (19,30 km – ore 20:17), quest’anno affrontata in senso contrario, in notturna e con le fanaliere supplementari, che definiranno la classifica prima dell’intervallo notturno. Il programma del sabato si svilupperà in due frazioni, ciascuna con 4 prove speciali: una ripetizione della “Treviso Bresciano” (PS4 ore 9:11), seguita da due passaggi sul prolungamento della power stage nella “Mastanico”, dalla breve “Bione” (4,20 km – PS6 ore 10:26, PS9 15:25) e dalla “Marmentino” (16,95 km – PS7 ore 11:08 e PS10 16:07). Per finire, una ripetizione della tradizionale “Pertiche” alle ore 16:51 chiuderà la classifica e spedirà i vincitori verso le premiazioni finali in Piazzale Arnaldo, in programma dalle 18:46.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

