ROMA (ITALPRESS) – Tre equipaggi diversi hanno già alzato al cielo la coppa della vittoria in questa Suzuki Rally Cup, che giunta al suo 5° round, dopo colpi di scena, ritiri e rimonte all’ultimo, ora si trova davanti ad un crocevia fondamentale per molti. Il monomarca dedicato alle Suzuki preparate per il controsterzo fa tappa, i prossimi 19 e 20 luglio, al Rally Lana, gara valida per il Trofeo Italiano Rally che con il suo percorso vecchio stampo, ricco di tradizione ed interesse sportivo, promette scintille. Dopo meno di un mese dall’ultimo Rally Due Valli si ripropone così la sfida del trofeo 2024, uno dei più lottati, incerti e pieni di pathos degli ultimi anni, con 12 equipaggi nipponici pronti a sfidarsi sulle inversioni e le strade biellesi. Roberto Pellè, Sebastian Dallapiccola, Giorgio Fichera. Non è uno stallo alla messicana ma la situazione che racconta la classifica della Suzuki Rally Cup dopo la sfida di Verona: il giovane Dallapiccola era leader del trofeo, ma in coppia con Fabio Andrian si era ritirato sulla prima PS; ne aveva approfittato così Fichera, navigato da Enzo Colombaro, strappando la tanto cercata prima vittoria stagionale; ma alla fine davanti a tutti in vetta al monomarca era tornato Pellè, il senatore del trofeo affiancato da Luca Franceschini, recuperando i punti necessari proprio sull’ultima PS e nella power stage.

Questi 3 equipaggi, distanziati tra loro di 10 punti, sono così davanti ad un appuntamento pesantissimo per la propria stagione, un appuntamento che per ciascuno di loro potrebbe significare conferma e rilancio verso il Trofeo, ma prendendo troppi rischi anche battuta d’arresto e caduta in classifica. L’ultima gara della stagione, il Sanremo, sarà a coefficiente maggiorato e quindi potrà rivoluzionare ancora tutto, ma chi dovesse uscire vincitore da Biella, dalla lunga prova notturna, dalla salita verso il santuario di Oropa e dal tracciato sinuoso della “Curino”, potrà costringere gli altri ad un tutto per tutto. Pronti alla carica poi altri due giovani under25 messisi particolarmente in mostra durante l’anno ed ancora attaccati alla lotta di vetta, Alessandro Forneris in coppia con Mattia Rodighiero e Samuele Santero navigato da Bionaz Nadir. Il primo, vincitore lo scorso anno della Coppa ACI Sport Under25 R1, è reduce dall’ottimo 3° posto al 2 Valli, mentre il secondo salirà in macchina con la voglia di migliorarsi per puntare alle posizioni di vertice. Saranno della sfida a bordo di Suzuki Swift Sport Hybrid anche Davide Bertini in coppia con Luca Vignolo, quarti a Verona e 7^ forza del trofeo, e Lorenzo Olivieri navigato da Lucrezia Viotti.

Tra le vetture Racing Start, categoria d’accesso al mondo dei rally, proverà ancora una volta ad imporsi il giovane Jean Claude Vallino, a bordo di una Suzuki Baleno condivisa assieme a Sandro Sanesi. L’under 25 è in testa alla classifica con 3 vittorie e 56 punti, davanti a Olivieri che però sarà a bordo di una Sport Hybrid.

Il 19, prima giornata d’azione, si aprirà con la bandiera tricolore alle 17.31 in Piazza Duomo, per andare ad affrontare alle 18.30 la PS1 “Tracciolino”, di 16km. Questa prova partirà dopo il Santuario di Oropa, e verrà poi dunque ripetuta al buio in occasione della PS2, la lunga “Città di Biella”, che farà indubbiamente selezione per la vittoria. Nella seconda giornata di gara, sabato 20 luglio, verranno poi affrontati altre due prove speciali da ripetere due volte. L’arrivo trionfale, dopo 90km cronometrati per un totale di 310km di percorso, sarà nuovamente di fronte al Duomo di Biella.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]