Suzuki protagonista all’EICMA Riding Fest 2025

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki parteciperà alla seconda edizione dell’EICMA Riding Fest, l’evento organizzato e promosso da EICMA interamente dedicato ai demo ride, che si svolgerà presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli dal 25 al 27 aprile 2025. L’iniziativa, a ingresso gratuito, prevede tre giorni all’insegna della passione per le due ruote, tra prove moto, spettacoli, intrattenimento e turni in pista. Ospite d’onore della manifestazione sarà l’amatissimo pilota texano Kevin Schwantz.

Kevin Schwantz, ex pilota statunitense, è una vera icona del motociclismo degli anni ’80 e ’90. Nato a Houston, Texas, Schwantz ha conquistato il titolo mondiale della classe 500 nel 1993 in sella alla Suzuki, diventando simbolo di talento, coraggio e determinazione. Con il suo stile di guida aggressivo e spettacolare, ha lasciato un segno indelebile nella storia del Motomondiale, conquistando 25 vittorie e numerosi podi nella sua carriera. Amato dai tifosi di tutto il mondo per il suo numero 34 e il suo spirito combattivo, Kevin Schwantz è entrato di diritto nella Hall of Fame della MotoGP, dove continua a essere fonte d’ispirazione per le nuove generazioni di piloti.

Suzuki sarà presente all’EICMA Riding Fest 2025 con una flotta di 12 moto disponibili per i demo ride gratuiti, spaziando dalle Adventure Tourer alle Street Bike, per offrire al pubblico un’esperienza di guida autentica e coinvolgente. I test si svolgeranno su percorsi selezionati nel territorio collinare circostante, capitanati dai tester Suzuki. Tra le protagoniste spiccano i modelli della famiglia V-Strom, simbolo di affidabilità e versatilità su ogni tipo di percorso.

Le diverse cilindrate soddisfano sia i viaggiatori esperti sia chi cerca una compagna di viaggio comoda e maneggevole per l’uso quotidiano. Sarà possibile provare le tre mille di casa Suzuki, dalla GSX-S1000, che unisce prestazioni da sportiva pura a una sorprendente fruibilità su strada, alle versioni GT, pensata per il turismo veloce, e GX, che abbina comfort, protezione aerodinamica e uno stile distintivo. Gli appassionati potranno inoltre provare la nuova GSX-8R, sportiva carenata dal carattere deciso e motore bicilindrico grintoso, attualmente protagonista della Suzuki 8R CUP, il monomarca dedicato a chi vuole vivere l’adrenalina della pista in totale sicurezza.

Il primo classificato vivrà un’esperienza unica: sarà Wild Card alla prima tappa del campionato MotoAmerica Twins Cup 2026 a Daytona, con viaggio, moto e assistenza per due persone inclusi. Proprio una Suzuki 8R CUP sarà la protagonista con Kevin Schwantz, che regalerà al pubblico un emozionante giro sul circuito di Misano. Al fianco della GSX-8R, sarà presente anche la GSX-8S, naked compatta e moderna, perfetta per divertirsi su strada con agilità e stile.

Le nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM saranno in esposizione nell’area Suzuki all’EICMA Riding Fest 2025, in attesa del loro arrivo in concessionaria previsto per la fine dell’estate. Entrambe le versioni combinano performance, stile e versatilità, rispondendo alle esigenze di chi cerca una moto emozionante ma adatta anche all’uso quotidiano. La DR-Z4S, con cerchi da 21″ e 18″, è l’enduro “Ready 4 Anything”, pensata per affrontare ogni tipo di terreno.

La DR-Z4SM, supermotard con cerchi da 17″, interpreta invece lo spirito “Your streets. Your playground”, perfetta per il massimo divertimento su strada e tra i cordoli. Con un design ricercato e una guida precisa e appagante, le nuove DR-Z4 si candidano a essere tra le novità più attese della stagione.

