TORINO (ITALPRESS) – Suzuki presenta la nuova V-Strom 650XT Explorer. La Sport Enduro Tourer bicilindrica da 650cc. si arricchisce di un pacchetto di accessori originali che ne esaltano la versatilità, la praticità e il suo l’animo touring con un equipaggiamento ideale per affrontare anche i viaggi più lunghi e avventurosi. Il modello Explorer è disponibile sia sulla V-Strom 650, con i cerchi in lega, sia sulla V-Strom 650XT, contraddistinta invece dai cerchi a raggi. In entrambi i casi la moto viene consegnata completa di cavalletto centrale; barra paramotore; cupolino touring e borse laterali in plastica che si sommano ai paramani e al puntale inferiore, sempre presenti su entrambi i modelli e che portano a oltre 1.700 euro il valore complessivo dell’allestimento.

In virtù di un costante lavoro di aggiornamento e di sviluppo da parte dei tecnici Suzuki, la V-Strom 650 è da anni regina delle Sport Enduro Tourer di media cilindrata. A farla primeggiare nella categoria è la sua capacità unica di abbinare prestazioni vivaci e un eccezionale piacere di guida a un’affidabilità totale e a bassi costi di gestione.

Grazie alle tecnologie Suzuki Dual Spark e Dual Throttle Valve, il motore bicilindrico da 71 cv associa un’erogazione piena sin dai bassi regimi a emissioni e consumi molto contenuti, con percorrenze medie di 25 km/litro. Il telaio a doppia trave di alluminio e una posizione in sella confortevole permettono al pilota di avere un controllo totale in ogni frangente, complici anche l’ABS e i citati sistemi Suzuki Easy Start System e Low RPM Assist. La dotazione della V-Strom 650 include in aggiunta il Traction Control, regolabile su due livelli e disattivabile, una pratica presa 12V e una ricca strumentazione, composta da contagiri analogico e display digitale multifunzione.

La V-Strom 650/XT Explorer si avvale della garanzia Suzuki fino a 4 anni inclusa nel prezzo. La garanzia di 36 mesi può infatti essere estesa gratuitamente per ulteriori 12 mesi eseguendo la manutenzione periodica nei termini raccomandati dal Costruttore ed effettuando il tagliando di manutenzione del 36° mese presso una Concessionaria o Officina ufficiale Suzuki. Le V-Strom 650 Explorer e 650XT Explorer entrano a listino rispettivamente a 9.140 e 9.690 Euro. Chi acquisterà la nuova V-Strom 650 Explorer potrà contare su un importante vantaggio Cliente e potrà salire in sella a una moto equipaggiata di tutto punto con accessori originali Suzuki, studiati apposta per il modello specifico.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).