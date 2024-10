MILANO (ITALPRESS) – Suzuki rende omaggio a una campionessa del ciclismo italiano, Elisa Longo Borghini, che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati e portare in alto i colori dell’Italia. Il 2 ottobre presso la sede di RCS a Milano, Suzuki ha consegnato a Elisa Longo Borghini una Suzuki Swift Hybrid di colore rosa, realizzata in edizione unica e celebra così la sua vittoria al Giro d’Italia Women 2024, di cui Suzuki è stata auto ufficiale. Con questa impresa, Elisa Longo Borghini ha interrotto il dominio olandese che durava ininterrottamente dal 2017, riportando in Italia la Maglia Rosa. Suzuki omaggia, con una vettura iconica come la Swift, la sua straordinaria vittoria, la prima nella sua carriera al Giro, e rappresenta un tributo alla sua forza, tenacia e sportività, dimostrate lungo tutto il percorso. La sua determinazione e il suo talento l’hanno resa un’icona del ciclismo femminile.

“Suzuki è onorata di festeggiare il trionfo di Elisa Longo Borghini al Giro d’Italia Women 2024 in una stagione da incorniciare terminata col magnifico podio ai mondiali di Zurigo. – ha dichiarato Massimo Nalli, presidente e ad di Suzuki Italia – Passione, tenacia, dedizione unite a combattività e generosità sportiva fanno di Elisa un modello di persona ed atleta. La consegna di questa Suzuki Swift Hybrid One Off di colore rosa Giro, rappresenta il modo di Suzuki per celebrare come queste qualità abbiano trovato il coronamento ideale nelle performances di Elisa, augurandole di ripeterle o migliorarle ancora”. Felicissima Elisa Longo Borghini che ha sottolineato: “Sono molto felice di diventare ambassador di un brand prestigioso come Suzuki, che supporta il ciclismo e sono orgogliosa di poter rappresentare il marchio auto scelto dal Giro d’Italia Women, soprattutto dopo averlo vinto quest’anno. Non vedo l’ora di guidare la mia Suzuki Swift rosa”. La nuova Swift Hybrid ha un design iconico e adotta forme del tutto inedite. La carrozzeria compatta è lunga 3,86m e ha una spiccata personalità, complici i parafanghi muscolosi, la linea di cintura decisa e il tetto ad effetto sospeso.

I gruppi ottici evolvono gli stilemi tipici di Swift Hybrid, con i LED che disegnano una firma luminosa a L nel frontale e luci di coda con firma luminosa a C che creano un suggestivo effetto 3D.

La nuova motorizzazione ibrida 1.2 della Swift Hybrid offre elevate prestazioni grazie a un tre cilindri a benzina che sviluppa una coppia elevata fin dai bassi regimi, con una potenza massima di 60,9 kW (82,8 CV). Le emissioni di CO2 sono ridotte a 99 g/km per la versione 2WD cambio manuale. Il sistema ibrido recupera l’energia cinetica in decelerazione, migliorando le prestazioni e riducendo i consumi, che variano da 4,4 l/100 km (2WD) a 4,9 l/100 km (4WD). L’unità elettrica eroga 2,3 kW di potenza e 60 Nm di coppia.

