ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Triathlon sceglie Suzuki come partner ufficiale anche per la stagione sportiva 2023/2024. L’annuncio del rinnovo dell’accordo che lega la FITri e la Casa di Hamamatsu è stato comunicato a margine della tappa italiana delle World Triathlon Championship Series 2023, in programma il 27 maggio a Cagliari presso il Poetto. In ragione di questa partnership la S di Suzuki sarà presente sulle maglie degli atleti Azzurri delle nazionali di triathlon e paratriathlon impegnati in questa manifestazione e in tutte le altre competizioni ufficiali dei prossimi mesi.

La decisione della Federazione Italiana Triathlon di volere accanto a sè Suzuki si fonda su una forte affinità tra le due realtà e su una profonda condivisione di valori. La FITri riconosce la vicinanza di Suzuki al mondo dello sport e apprezza come nella sua storia ultracentenaria Suzuki si sia sempre adoperata per migliorare la qualità della vita dei suoi clienti. Oltre che nell’offerta di automobili, motociclette e motori marini efficienti e performanti, questo impegno si esprime nel sostegno a una mobilità trasversale e sostenibile e nella promozione a svariati livelli di stili di vita attivi, sani e in simbiosi con l’ambiente circostante. Dal canto suo, Suzuki vede nel triathlon e nel paratriathlon discipline sportive appassionanti e complete, che si svolgono a stretto contatto con la natura e nel massimo rispetto dell’ambiente. I triatleti si allenano con costanza puntando a migliorarsi sempre, con un atteggiamento che ricorda aspetti tipici della cultura giapponese. In gara affrontano in rapida sequenza nuoto, ciclismo e corsa, si mettono alla prova in performance di resistenza con determinazione nel rispetto delle regole.

“Il triathlon nasce come uno sport d’èlite, per atleti super performanti, donne e uomini preparatissimi, e sta diventando sempre più un’attività accogliente e inclusiva, per tutti, che si apre a un bacino più ampio – sottolinea Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia – Il triathlon è il simbolo di uno stile di vita sano e sostenibile. Grazie al lavoro lungimirante della Federazione Italiana Triathlon e alla sua mentalità giovane, sorgono iniziative che attraggono un pubblico appassionato non solo di sport ma anche di natura e quindi attento non impattare sull’ambiente. Questo tema caratterizzerà le nostre vite in modo crescente, non solo nelle attività sportive ma anche in quelle professionali. Complimenti alla Federazione Triathlon”. “Siamo davvero orgogliosi di rinnovare la partnership con Suzuki Italia – dice dal canto suo Riccardo Giubilei, presidente FITri – perchè poter annoverare questa grande azienda tra i nostri sponsor ha significato e significa aver fatto un deciso passo in avanti in ordine alla crescita ed al posizionamento di una Federazione che, grazie al lavoro di squadra, cresce di giorno in giorno. Desidero ringraziare Nalli e tutto il suo team con cui abbiamo fin dal primo momento condiviso la visione e le strategie riguardo la qualità della vita, il rispetto per l’ambiente, la valorizzazione dei talenti e la rincorsa di un sogno. Siamo certi che, insieme, potremo fare ancora molti passi in avanti”.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).

