TORINO (ITALPRESS) – La regolamentazione europea prevede l’annullamento delle emissioni di CO2 dagli autoveicoli entro il 2035. Suzuki in quest’ambito si pone con un approccio concreto e diretto, anticipando quelle che saranno le milestones della sua evoluzione di gamma. La Casa di Hamamatsu ha definito obiettivi e modalità di raggiungimento degli stessi, per ridurre la sua impronta carbonica entro il 2030, dimostrando così il suo impegno tangibile e concreto per un futuro sostenibile.

La Visione Suzuki si basa su azioni, iniziative e programmi che l’azienda intraprende per raggiungere gli obiettivi prefissati. Tra i principali progetti in cui Suzuki è coinvolta, con significativi investimenti in ricerca e sviluppo in tutti i settori, trovano spazio: a) elettrificazione, b) biocarburanti, c) idrogeno, d) batterie e riutilizzo, e) investimenti e sostegno alle start-up.

Proprio nell’ottica di quest’ultimo punto ovvero gli investimenti e sostegno alle start-up, Suzuki Motor Corporation (sede centrale: Hamamatsu-shi, Shizuoka, Direttore Rappresentante e Presidente: Toshihiro Suzuki, di seguito “Suzuki”) e Eliiy Power Co. (Sede centrale: Shinagawa-ku, Tokyo, Direttore Rappresentante, Presidente e Amministratore Delegato: Hiroichi Yoshida, di seguito “Eliiy Power”). Rappresentante, Presidente e Amministratore Delegato: Hiroichi Yoshida, di seguito “ELIIY Power”) hanno annunciato un ulteriore accordo di investimento e di alleanza commerciale allo scopo di accelerare il processo alla realizzazione di una società orientata al riciclo a emissioni zero. società orientata al riciclaggio e di una società a zero emissioni di carbonio.

Suzuki, nel 2012, ha investito 1 miliardo di yen in ELIIY Power, un’azienda che produce batterie agli ioni di litio di grandi dimensioni e sistemi di stoccaggio dell’elettricità, per uno scambio di tecnologie.

Oggi, a seguito della firma del nuovo accordo, Suzuki effettuerà un ulteriore investimento di 10 miliardi di yen in ELIIY Power, diventando il maggiore azionista con il 21,59% delle azioni. In aggiunta, Suzuki sottoscriverà 15 miliardi di yen di obbligazioni convertibili con diritti di acquisizione di azioni emesse da ELIIY Power. Le procedure di investimento e di sottoscrizione dovrebbero essere completate entro il 2023.

Le due aziende hanno inoltre concordato di sviluppare congiuntamente batterie agli ioni di litio che possano essere installate sia nei sistemi di accumulo dell’elettricità che in vari tipi di mezzi a supporto della mobilità. I fondi che ELIIY Power otterrà da Suzuki saranno utilizzati principalmente per investimenti di capitale e per lo sviluppo congiunto.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

