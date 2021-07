Suzuki Jimny non cambia anche se diventa autocarro

Suzuki Jimny non cambia anche se diventa autocarro

Il Suzuki Jimny resta una delle vetture più ambite in Italia, nonostante dal 2021 si debba immatricolarlo come autocarro e sia disponibile solo nella versione a due posti. La ragione è semplice: si tratta dell’unico vero fuoristrada “tascabile” in commercio, anche nel prezzo. jp/tvi/gtr